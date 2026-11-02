Главные новости к утру 2 ноября
Минфин предложил перевод пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения
Российский Минфин разработал законопроект об автоматическом переводе накопительной пенсии россиян в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). Согласно документу, автоконвертация затронет пенсионные накопления как «молчунов» (тех, чьи средства находятся под управлением государственного ВЭБ.РФ), так и клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ), сообщает РБК со ссылкой на источники.
Хакеры взломали приложение МЧС России. Пользователям пришли пуш-уведомления о запущенных «ядерных боеголовках по всем регионам» страны. Атака не повлияла на сирены и громкоговорители, отметили в ведомстве.
США добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Инициатива предполагает продажу топлива через американского посредника в обход планов ЕС по отказу от российского газа.
Действующий президент Болгарии Илияна Йотова, по данным экзит-полов, одержала победу во втором туре выборов главы государства. По данным параллельного подсчета, за нее проголосовали около 58% избирателей. За бывшего премьер-министра технического правительства Андрея Гюрова было отдано около 39%. Господин Гюров уже признал свое поражение.
Федерация хоккея Германии допустила, что будет рассматривать отказ от проведения чемпионата мира 2027 года из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских спортсменов к международным турнирам.
Итальянский гонщик Mercedes Кими Антонелли досрочно стал чемпионом мира «Формулы-1» по итогам Гран-при Мехико. В 20 лет он стал самым молодым обладателем трофея в истории, а также первым победителем личного зачета из Италии со времен триумфа Альберто Аскари в 1953 году.