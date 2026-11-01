Кандидат в президенты Болгарии Андрей Гюров признал поражение во втором туре
Кандидат на пост президента Болгарии Андрей Гюров признал свое поражение во втором туре выборов. По его словам, «предстоят тяжелые времена». Он также заявил о необходимости «искать объединение для решения общих задач».
«Принимаем результаты такими, какие они есть, хотя они и оказались неожиданными. Ничего не было напрасным, а лучшее еще предстоит, мы создали хорошую основу для развития»,— сказал он на брифинге (цитата по БНТ).
Второй тур президентских выборов в Болгарии прошел 1 ноября. По данным болгарского социологического агентства «Мяра», действующий президент Болгарии Илияна Йотова получила 52,5% голосов, бывший и. о. премьер-министра Андрей Гюров — 43,4%. Еще 4,1% проголосовали против всех.
По итогам первого тура выборов 25 октября ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов — госпожа Йотова получила 34,76%, а господин Гюров — 31,94%. Явка избирателей оказалась рекордно низкой — 22%.