Экзит-полы: Йотова лидирует на президентских выборах в Болгарии
Действующий президент Болгарии Илияна Йотова, по данным экзит-полов, одержала победу во втором туре выборов главы государства. По данным параллельного подсчета социологических служб Alpha Research и «Мяра», за нее проголосовали около 58% избирателей, тогда как за бывшего премьер-министра технического правительства Андрея Гюрова — около 39%.
По данным «Альфа», итоговая явка во втором туре составила 27,2%, В первом туре выборов 25 октября была зафиксирована рекордно низкая явка избирателей — в тот день она составила 22,9%. Результаты опросов приводит Болгарское национальное радио.
Госпожа Йотова фактически возглавляла страну еще до выборов. В январе Конституционный суд Болгарии утвердил отставку прежнего президента Румена Радева, после чего она, занимая пост вице-президента, была утверждена в качестве главы государства.