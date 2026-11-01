Экзит-полы: Йотова лидирует на президентских выборах в Болгарии

Действующий президент Болгарии Илияна Йотова, по данным экзит-полов, одержала победу во втором туре выборов главы государства. По данным параллельного подсчета социологических служб Alpha Research и «Мяра», за нее проголосовали около 58% избирателей, тогда как за бывшего премьер-министра технического правительства Андрея Гюрова — около 39%.