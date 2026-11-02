В умных светофорах ищут смыслы
В России создают систему оценки интеллектуальных транспортных систем
Росавтодор и Минтранс разрабатывают систему оценки эффекта от интеллектуальных транспортных систем (ИТС), которые много лет создаются в регионах для борьбы с пробками и сокращения аварийности. С 2020 года на развитие ИТС из федерального бюджета субъекты получили более 27 млрд руб., но эффект от внедрения систем никто до сих пор не оценивал. Теперь федеральные власти хотят знать, что конкретно дают системы для дорог, водителей и населения. Новая система, предполагает эксперт, впоследствии повлияет на распределение денег.
Как выяснил “Ъ”, Минтранс и Росавтодор работают над созданием методики оценки эффективности интеллектуальных транспортных систем. Напомним, что они включают в себя адаптирующиеся к трафику умные светофоры, видеокамеры, цифровые дорожные табло, датчики для контроля транспортных потоков и мониторинга погоды, системы отслеживания передвижения маршрутного транспорта и другое оборудование. Первая современная ИТС появилась в Москве в 2010-е годы, сейчас такие системы в том или ином виде существуют уже в 66 регионах. С 2020 года в городских агломерациях с населением более 300 тыс. человек (за исключением Москвы, Ленинградской и Московской областей) системы софинансируются из федерального бюджета: в 2020–2026 годах регионам выделили на эти цели 27,7 млрд руб. До этого они создавались исключительно силами регионов. Для получения поддержки субъект защищает проект создания и развития ИТС, обещая, что после освоения денег система достигнет определенного «уровня зрелости» за счет наращивания парка умных светофоров, датчиков, камер и т. д. Но последующий эффект от внедрения ИТС, построенных на федеральные деньги, никак не отслеживается.
Разработать механизм оценки эффективности поручило правительство РФ. Предполагается, что эффект от ИТС оценят в том числе по эффективности организации движения (насколько сократились пробки и быстрее стал ходить общественный транспорт) и по уровню безопасности движения (как сократилась аварийность и насколько быстрее власти стали реагировать на ДТП). Оцениваться также будет и «социальный» эффект, включая предсказуемость времени в пути (насколько автобусы следуют расписанию), и заполненность салонов. Первый вариант разработанной методики проходит апробацию в Рязанской области, Пермском крае и Новосибирской области, впоследствии ее будут тестировать во всех регионах.
В разработке, по данным “Ъ”, находится также оценка экономического эффекта (сокращение времени в пути и снижение ущерба от аварий) и экологического (снижение вредных веществ в воздухе за счет улучшенной организации движения и уменьшения потребления топлива). В 2027 году для ИТС планируется создать общий интегральный показатель эффективности, объединяющий все оценки.
Пока неизвестно, повлияет ли методика на распределение финансирования: этот вопрос еще обсуждается на уровне Минтранса, говорят в Росавтодоре. Выступая в сентябре на конференции «Интеллектуальные транспортные системы России», заместитель генерального директора института РосдорНИИ, разрабатывающего методику, Антон Журавлев говорил, что существующий механизм софинансирования «недостаточен» и нужно обсуждать привязку финансирования систем к их эффективности. Эту мысль излагал и начальник отдела дорожной деятельности департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Дмитрий Сафонов: «Пора оценить не только достигнутые количественные показатели, но и то, какой результат они дают субъекту и агломерации».
Методика необходима как «базовый управленческий инструмент», прокомментировал “Ъ” документ главный архитектор ИТС компании «Западный скоростной диаметр» Игорь Евстигнеев. «ИТС внедряются в разных условиях, при этом подходы к оценке результатов остаются разрозненными,— говорит он.— Где-то акцент делается на числе камер или подключенных светофоров, где-то — на стоимости проекта, где-то — на отдельных технических показателях. Но такие метрики не дают ответа на главный вопрос: улучшилась ли транспортная система? Возникает риск, что дорогая инфраструктура будет считаться успешной только потому, что она формально создана и введена в эксплуатацию. Методика, думаю, важна и для более обоснованного финансирования. В этом случае возникает возможность перейти от логики "сколько потратили" к логике "какой результат получили"».
Создание ИТС предполагает внедрение различных решений, но их результативность не всегда можно определить только по факту ввода оборудования в эксплуатацию, пояснили “Ъ” в минтрансе Рязанской области. «Важно понимать, в какой степени внедрение ИТС способствует улучшению транспортной ситуации, повышению безопасности, сокращению задержек и повышению качества транспортного обслуживания,— говорят там.— Наличие методически обоснованного инструментария позволит перейти от оценки выполненных работ и установленных технических средств к оценке фактических изменений. Это создает основу в том числе для определения дальнейшего развития ИТС».
«Мы начали с самых очевидных параметров — это оценка изменения скорости движения транспорта, оценка задержек, оценка транспортного и социального риска,— сказал “Ъ” директор Центра безопасности дорожного движения Пермского края Александр Власов.— Хотелось бы не просто ощутить и визуально оценить улучшения транспортной системы, но и в цифрах увидеть положительный эффект и динамику».
Газета «Коммерсантъ» №203/Пот 02.11.2026, стр. 5