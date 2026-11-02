Apple предупредила немецких политиков о взломе их смартфонов
Компания Apple разослала предупреждения депутатам Бундестага и членам правительства Германии о возможном внедрении шпионского ПО на их смартфоны iPhone. Об этом сообщил министр цифровых технологий Германии Карстен Вильдбергер в программе Bericht aus Berlin.
«Определенные устройства, возможно, были скомпрометированы»,— сказал господин Вильдбергер.
Газета Bild со ссылкой на документы Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI) уточнила, что Apple начала рассылку уведомлений о возможном взломе с 29 октября. В них производитель предупредил об атаке с использованием так называемого Mercenary Spyware — коммерческого шпионского ПО, которое используется для несанкционированного доступа к гаджетам. С помощью этого софта хакеры могут читать сообщения в мессенджерах своей жертвы, отслеживать геопозицию, а также включать микрофон и камеру устройства.
Была ли атака успешной, в уведомлениях Apple не уточняется. Кто может стоять за этим, неизвестно. «В настоящее время у нас нет более подробной информации о конкретном поводе и предыстории этих уведомлений»,— сообщили в BSI.
Произошедшее может стать темой для обсуждения на «Цифровом саммите» правительственного уровня в Берлине, отмечает Bild. Он пройдет 2 и 3 ноября.