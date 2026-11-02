Минфин готовит автоперевод пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения

В ведомстве заявили, что перевод средств в ПДС даст гражданам больше возможностей для распоряжения накоплениями и создаст условия для формирования дополнительного капитала. «Предложенная мера уравнивает в правах и возможностях на формирование долгосрочных сбережений как сегодняшних клиентов Соцфонда, так и клиентов негосударственных пенсионных фондов»,— добавили там.