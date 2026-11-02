Минфин готовит автоперевод пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения
Минфин разрабатывает перевод накопительных пенсий в программу сбережений
Российский Минфин разработал законопроект об автоматическом переводе накопительной пенсии россиян, пополнение которой было заморожено в 2014 году, в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). Согласно документу, автоконвертация затронет пенсионные накопления как «молчунов» (тех, чьи средства находятся под управлением государственного ВЭБ.РФ), так и клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. В Минфине подтвердили информацию о разработке проекта.
По данным источников РБК, правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит документ уже на этой неделе, а в Госдуму его планируют внести в начале ноября 2026 года. Вступление изменений в силу намечено на 2027 год.
Начало автоконвертации планируется начать 1 апреля следующего года, сообщили в Минфине. Законопроект предполагает перевод накоплений во взнос по договорам долгосрочных сбережений. Средствами будет управлять специально созданный «уполномоченный фонд» с обязательным государственным участием.
В ведомстве заявили, что перевод средств в ПДС даст гражданам больше возможностей для распоряжения накоплениями и создаст условия для формирования дополнительного капитала. «Предложенная мера уравнивает в правах и возможностях на формирование долгосрочных сбережений как сегодняшних клиентов Соцфонда, так и клиентов негосударственных пенсионных фондов»,— добавили там.
Предложение об автоматическом переводе накопительной части пенсий в ПДС депутаты Госдумы обсуждали еще в июне 2025 года. Инициатором дискуссии выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он говорил, что такое решение помогло бы развитию частных долгосрочных инвестиций в России.