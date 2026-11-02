WSJ: США предложили возобновить транзит газа из РФ через Украину
США добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников.
С предложением выступили американские спецпосланики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — они представили его во время поездок в Москву и Киев в сентябре. Инициатива предполагает продажу топлива через американского посредника в обход планов ЕС по отказу от российского газа. Доходы России при этом предлагается зачислять на эскроу-счет в третьей стране, чтобы Москва не могла использовать их на военные нужды.
Идея продвигается как часть «энергетического перемирия» перед трехсторонними переговорами в Абу-Даби в середине ноября. В дальнейшем Вашингтон также не исключает возобновления работы «Северного потока».
Европейские чиновники и руководство ЕС относятся к проекту скептически, ссылаясь на план полного отказа от импорта российского газа к концу 2027 года. Однако в США рассчитывают, что из-за резкого роста цен на энергоносители, дефицита СПГ из-за ситуации на Ближнем Востоке и низких запасов в хранилищах позиция Европы может смягчиться.