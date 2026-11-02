WSJ: США предложили возобновить транзит газа из РФ через Украину

С предложением выступили американские спецпосланики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — они представили его во время поездок в Москву и Киев в сентябре. Инициатива предполагает продажу топлива через американского посредника в обход планов ЕС по отказу от российского газа. Доходы России при этом предлагается зачислять на эскроу-счет в третьей стране, чтобы Москва не могла использовать их на военные нужды.