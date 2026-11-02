МЧС: хакеры не взломали сирены и другие системы оповещения страны
Хакерская атака на ресурсы МЧС не повлияла на систему оповещения населения, в которую входят сирены, громкоговорители, СМС-рассылка а также теле- и радиовещание. Так в ведомстве прокомментировали взлом мобильного приложения МЧС и каналов министерства в соцсетях.
Специалисты МЧС России все еще работают над тем, чтобы восстановить работу приложения, сообщили в министерстве. Там призвали граждан сохранять спокойствие.
Сегодня ночью пользователям мобильного приложения МЧС России пришли пуш-уведомления о запущенных «ядерных боеголовках по всем регионам России». Такое же сообщение опубликовали региональные каналы МЧС в «Максе» и некоторые оперативные штабы областей в Telegram. Атака на российские ресурсы произошла после взлома украинского приложения «Воздушная тревога», пользователям которого вчера пришли уведомления об угрозе ядерного удара.