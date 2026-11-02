Постпред при ООН: 60 тысяч тонн российских удобрений заблокировали в портах Европы
Почти 60 тыс. тонн российских удобрений, предназначенных для Африки, заблокированы в европейских портах из-за санкций. Об этом сообщила «РИА Новости» зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
Как уточнила дипломат, изначально в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов скопилось около 262 тыс. тонн российских минеральных удобрений. «Спустя четыре года, в европейских портах остаются заблокированными еще около 60 тыс. тонн удобрений, которые Россия готова бесплатно передать нуждающимся странам. Их отправке по-прежнему чинятся препятствия»,— утверждает госпожа Евстигнеева.
Зампостпреда отметила, что несмотря на сложности, России удалось поставить более 200 тыс. тонн удобрений в Малави, Кению, Нигерию, Зимбабве, Шри-Ланку и Бангладеш. По словам дипломата, российская сторона была вынуждена «преодолевать многочисленные бюрократические и финансовые препятствия, оплачивать налоги, хранение заблокированной продукции, фрахт судов, перевалку».
Россия рассчитывает нарастить товарооборот с Африкой до $50 млрд в год. Перспективы такого роста обсуждали на завершившемся 29 октября в Москве Третьем саммите Россия—Африка. Бизнес в РФ заинтересован в выходе на новые рынки, размещении производств на континенте и передаче технологий, однако это осложняется в том числе международной нестабильностью.