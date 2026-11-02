Постпред при ООН: 60 тысяч тонн российских удобрений заблокировали в портах Европы

Россия рассчитывает нарастить товарооборот с Африкой до $50 млрд в год. Перспективы такого роста обсуждали на завершившемся 29 октября в Москве Третьем саммите Россия—Африка. Бизнес в РФ заинтересован в выходе на новые рынки, размещении производств на континенте и передаче технологий, однако это осложняется в том числе международной нестабильностью.