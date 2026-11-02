В России создают систему оценки интеллектуальных транспортных систем
Как выяснил “Ъ”, Минтранс и Росавтодор работают над созданием методики оценки эффективности интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Они включают в себя адаптирующиеся к трафику умные светофоры, видеокамеры, цифровые дорожные табло, датчики для контроля транспортных потоков и мониторинга погоды, системы отслеживания передвижения маршрутного транспорта и другое оборудование.
Первая современная ИТС появилась в Москве в 2010-е годы, сейчас такие системы в том или ином виде существуют уже в 66 регионах. С 2020 года в городских агломерациях с населением более 300 тыс. человек (за исключением Москвы, Ленинградской и Московской областей) системы софинансируются из федерального бюджета: в 2020–2026 годах регионам выделили на эти цели 27,7 млрд руб. До этого они создавались исключительно силами регионов. Для получения поддержки субъект защищает проект создания и развития ИТС, обещая, что после освоения денег система достигнет определенного «уровня зрелости» за счет наращивания парка умных светофоров, датчиков, камер и т. д. Но последующий эффект от внедрения ИТС, построенных на федеральные деньги, никак не отслеживается.
Разработать механизм оценки эффективности поручило правительство РФ. Предполагается, что эффект от ИТС оценят в том числе по эффективности организации движения (насколько сократились пробки и быстрее стал ходить общественный транспорт) и по уровню безопасности движения (как сократилась аварийность и насколько быстрее власти стали реагировать на ДТП). Оцениваться также будет и «социальный» эффект, включая предсказуемость времени в пути (насколько автобусы следуют расписанию), и заполненность салонов. Первый вариант разработанной методики проходит апробацию в Рязанской области, Пермском крае и Новосибирской области, впоследствии ее будут тестировать во всех регионах. В разработке, по данным “Ъ”, находится также оценка экономического эффекта (сокращение времени в пути и снижение ущерба от аварий) и экологического (снижение вредных веществ в воздухе за счет улучшенной организации движения и уменьшения потребления топлива). В 2027 году для ИТС планируется создать общий интегральный показатель эффективности, объединяющий все оценки.