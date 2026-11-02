В России создают систему оценки интеллектуальных транспортных систем

Разработать механизм оценки эффективности поручило правительство РФ. Предполагается, что эффект от ИТС оценят в том числе по эффективности организации движения (насколько сократились пробки и быстрее стал ходить общественный транспорт) и по уровню безопасности движения (как сократилась аварийность и насколько быстрее власти стали реагировать на ДТП). Оцениваться также будет и «социальный» эффект, включая предсказуемость времени в пути (насколько автобусы следуют расписанию), и заполненность салонов. Первый вариант разработанной методики проходит апробацию в Рязанской области, Пермском крае и Новосибирской области, впоследствии ее будут тестировать во всех регионах. В разработке, по данным “Ъ”, находится также оценка экономического эффекта (сокращение времени в пути и снижение ущерба от аварий) и экологического (снижение вредных веществ в воздухе за счет улучшенной организации движения и уменьшения потребления топлива). В 2027 году для ИТС планируется создать общий интегральный показатель эффективности, объединяющий все оценки.