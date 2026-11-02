Курьерный рост
Предновогодняя доставка может подорожать на 15%
Средняя стоимость экспресс-доставки в российских городах-миллионниках в предновогодний период может составить 170 руб. за 1 км пути, увеличившись за год на 15%. Этому способствуют рост расходов на топливо, ремонт автомобилей и сохраняющийся дефицит курьеров.
В предновогодний период 2026 года стоимость экспресс-доставки в российских городах-миллионниках может вырасти на 15% год к году, до 170 руб. за 1 км пути. Такой прогноз сделали в сервисе OneSync (управляет курьерской доставкой). Этот рост, вероятно, превысит годовую инфляцию, составившую 6,35% в сентябре, по данным Росстата. Доставка последней мили заметно дорожает как с точки зрения себестоимости, так и цен для потребителей, говорит президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний Александр Митюков.
В сентябре 2026 года средняя стоимость курьерской доставки по России, по данным Росстата, составила 258,78 руб. за отправление. В Москве значение составило 584,49 руб., в Подмосковье — 440,11 руб., в Санкт-Петербурге — 285,58 руб., в Ленинградской области — 165,08 руб. Данные за тот же период прошлого года служба не приводит: в регулярный мониторинг показатель включили только в 2026 году. Цена доставки обычно имеет выраженную сезонность, меняясь в течение года.
За январь — первую половину октября 2026 года себестоимость автомобильной доставки в России уже выросла на 13% год к году, говорит директор продукта «ПЭК: Фулфилмент» Михаил Петров. Он связывает это в том числе с ростом стоимости топлива: за год бензин подорожал на 21,4%, до 78,7 руб. за литр. Выросли и затраты на ремонт техники и запчасти — на 14% и 16% за год соответственно, отмечает он. Гендиректор «Байт Транзит» Алексей Шпикельман говорит, что перевозчики стремятся компенсировать нагрузку за счет оптимизации маршрутов, сокращения холостых пробегов и более точного планирования. Но полностью нивелировать рост затрат им не удается.
125 тысяч курьеров
постоянно работают в Москве, по оценкам мэрии в марте 2026 года
Рост цен на экспресс-доставку поддерживает увеличение зарплат курьеров, считает Александр Митюков. В апреле—июне 2026 года, согласно подсчетам Аналитического центра Российской индустрии рекламы, ставка увеличилась на 23% год к году, до 125,5 тыс. руб. в месяц. Спрос на курьерские услуги растет, а ресурс ограничен, отмечают в СДЭК. Там поясняют, что за людей конкурируют службы доставки, маркетплейсы и такси, поэтому нанимать и удерживать их становится дороже.
В марте 2026 года заммэра Москвы Максим Ликсутов оценивал количество курьеров в Москве в 125 тыс., а к 2030 году, по его мнению, их понадобится около 300 тыс. при объеме заказов в городе в 1,5 млн. Но пока на рынке, по словам Михаила Петрова, в целом наблюдается дефицит доставщиков, а потребность в них бизнеса растет быстрее предложения.
Количество вакансий в сфере транспорта, логистики и торговли в сентябре, согласно hh.ru, превысило показатель за аналогичный период прошлого года на 2%. Для рынка труда в целом значение сократилось на 13%. Это накладывается на ужесточение миграционной политики, напоминает Алексей Шпикельман.
В пиковые периоды проблема обостряется, и, по оценке «ПЭК: Фулфилмент», только в Москве и Санкт-Петербурге нехватка доставщиков может достигать 30%. Остро проблема стоит не только в преддверии новогодних праздников, но и, например, перед 8 Марта и другими знаковыми датами.
Проблема наблюдается, несмотря на общее охлаждение рынка. В январе—августе 2026 года оборот рынка курьерских услуг по всей России снизился на 1,3% год к году, до 49,3 млрд руб., следует из данных Росстата. Это вызвано снижением потребительской активности. По данным «СберИндекса», на неделе 12–18 октября реальные потребительские расходы сократились на 0,03% год к году.
Газета «Коммерсантъ» №203/Пот 02.11.2026, стр. 7