Мелания Трамп назвала успешной гуманитарную миссию в Алешках

Гуманитарная операция в расположенном на левом берегу Днепра городе завершилась 30 октября. Алешки покинули более 750 человек: часть жителей отправилась в пункты временного размещения в Симферополе, других доставили рейсами из Анапы в Гомель для дальнейшего переезда на Украину. Оставшимся гражданам передали гуманитарную помощь. С 27 октября по 1 ноября в населенном пункте действовал режим прекращения огня.