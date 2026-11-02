Мелания Трамп назвала успешной гуманитарную миссию в Алешках
Первая леди США Мелания Трамп назвала успешной гуманитарную миссию в городе Алешки Херсонской области. Она выразила надежду, что перемирие, заключенное ради проведения операции, «станет основой для прочного мира между двумя странами».
«Действие режима прекращения огня закончилось. Миссия увенчалась успехом… От лица Америки я выражаю признательность России и Украине за лидерство и сотрудничество применительно к прекращению огня в Алешках»,— написала госпожа Трамп в соцсети X.
Гуманитарная операция в расположенном на левом берегу Днепра городе завершилась 30 октября. Алешки покинули более 750 человек: часть жителей отправилась в пункты временного размещения в Симферополе, других доставили рейсами из Анапы в Гомель для дальнейшего переезда на Украину. Оставшимся гражданам передали гуманитарную помощь. С 27 октября по 1 ноября в населенном пункте действовал режим прекращения огня.