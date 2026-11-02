Хакеры взломали приложение МЧС и соцсети региональных оперштабов

Ресурсы МЧС и российских региональных оперативных штабов были взломаны. Каналы ведомств в мессенджерах «Макс» и Telegram разослали сообщения о запущенных «ядерных боеголовках по всем регионам России». Такие же пуш-уведомления пришли и пользователям мобильного приложения МЧС России.