Хакеры взломали приложение МЧС и соцсети региональных оперштабов
Ресурсы МЧС и российских региональных оперативных штабов были взломаны. Каналы ведомств в мессенджерах «Макс» и Telegram разослали сообщения о запущенных «ядерных боеголовках по всем регионам России». Такие же пуш-уведомления пришли и пользователям мобильного приложения МЧС России.
Одинаковые сообщения были опубликованы как минимум в каналах МЧС в Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Тульской и Челябинской областях, в Пермском и Ставропольском краях и Башкирии, а также на ресурсах оперативного штаба Белгородской области, отмечает «Осторожно, новости». Канал РСЧС Свердловской области, который тоже был взломан, позже опубликовал сообщение с призывом не поддаваться панике.
В МЧС подтвердили, что приложение ведомства было взломано. Специалисты сейчас устраняют уязвимость и восстанавливают его работу, добавили там.
Атака на российские ресурсы последовала за взломом украинского приложения «Воздушная тревога». Вчера украинцам пришли уведомления об угрозе ядерного удара по всей стране, а жители Киева получили предупреждение о радиационной опасности, химической угрозе и уличных боях, сообщали украинские СМИ.