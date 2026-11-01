В Нижегородской области ввели лимит на заправку бензина
Региональный штаб Нижегородской области ограничил отпуск бензина на АЗС до 40 л на один автомобиль за одну заправку. Ограничения по дизельному топливу при этом не вводятся, сообщила пресс-служба правительства региона.
Одновременно в области запретили продажу бензина в канистры и другие емкости. Усилен контроль за соблюдением схемы «чет-нечет» в зависимости от даты и госномера автомобиля. На АЗС у границ региона ограничили отпуск топлива машинам с номерами других субъектов РФ.
Штаб также решил временно ограничить вывоз топлива из хранилищ за пределы области — кроме нужд Минобороны и служб быстрого реагирования. Власти заверили, что системы жизнеобеспечения Кстовского района работают штатно, а снабжение региона топливом остается устойчивым.