Эвакуированных жителей Алешек разместили в Краснодарском крае
Эвакуированных жителей города Алешки приняли в пункте временного размещения в Краснодарском крае. Он расположен на территории оздоровительного комплекса, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Прибывших встретили волонтеры. Они помогли им оформить документы, перенести вещи и заселиться. Особое внимание уделили маломобильным гражданам, нуждающимся в постоянном уходе.
На территории комплекса находятся столовая, магазин с продуктами и товарами первой необходимости, игровая комната и спортивные площадки. ПВР находится под охраной, оборудован собственной котельной и резервными источниками электропитания, отметили в администрации. Также предусмотрена возможность размещения с домашними животными.
По словам уполномоченного по правам человека в Херсонской области Сергея Георгиева, в ПВР на Кубани разместили тех, кому некуда ехать. Другая же часть выехавших из Алешек остановилась у родственников.
30 октября в городе Алешки, расположенном на левом берегу Днепра в Херсонской области, завершилась гуманитарная миссия. Эвакуация проходила во время режима тишины, действие которого продолжится до 22:59 мск 1 ноября. Жителей, выбравших эвакуацию на территорию России, также приняли в пунктах временного размещения в Симферополе. Три самолета с жителями Алешек, желающими выехать на Украину, доставили из Анапы в аэропорт Гомеля. Тем, кто решил остаться в городе, доставили гуманитарную помощь. Точное число выехавших пока неизвестно. По словам Мелании Трамп, при посредничестве которой и состоялась операция, город покинули более 750 человек.