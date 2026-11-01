Эвакуированных жителей Алешек разместили в Краснодарском крае

30 октября в городе Алешки, расположенном на левом берегу Днепра в Херсонской области, завершилась гуманитарная миссия. Эвакуация проходила во время режима тишины, действие которого продолжится до 22:59 мск 1 ноября. Жителей, выбравших эвакуацию на территорию России, также приняли в пунктах временного размещения в Симферополе. Три самолета с жителями Алешек, желающими выехать на Украину, доставили из Анапы в аэропорт Гомеля. Тем, кто решил остаться в городе, доставили гуманитарную помощь. Точное число выехавших пока неизвестно. По словам Мелании Трамп, при посредничестве которой и состоялась операция, город покинули более 750 человек.