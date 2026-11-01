ОПЕК+ сохранила квоты на декабрь
Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Кувейт, Ирак, Казахстан и Оман) по итогам ежемесячной онлайн-встречи решили продлить текущие квоты по добыче нефти на декабрь. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.
Предельный уровень добычи сохранен:
Саудовская Аравия — 10,478 млн б/с,
Россия — 9,949 млн б/с.
Ирак — 4,431 млн б/с,
Кувейт — 2,676 млн б/с,
Казахстан — 1,628 млн б/с,
Алжир — 1,007 млн б/с,
Оман — 841 тыс. б/с.
Участники соглашения подтвердили приверженность полному исполнению договоренностей. «Семерка» продолжит ежемесячные встречи для обзора рыночной конъюнктуры. Следующая встреча состоится 29 ноября — в день полноформатного заседания ОПЕК+.