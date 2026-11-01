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Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
ИндустрииНефть и газ

ОПЕК+ сохранила квоты на декабрь

Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Кувейт, Ирак, Казахстан и Оман) по итогам ежемесячной онлайн-встречи решили продлить текущие квоты по добыче нефти на декабрь. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.
Предельный уровень добычи сохранен:

  • Саудовская Аравия — 10,478 млн б/с,

  • Россия — 9,949 млн б/с.

  • Ирак — 4,431 млн б/с,

  • Кувейт — 2,676 млн б/с,

  • Казахстан — 1,628 млн б/с,

  • Алжир — 1,007 млн б/с,

  • Оман — 841 тыс. б/с.

Участники соглашения подтвердили приверженность полному исполнению договоренностей. «Семерка» продолжит ежемесячные встречи для обзора рыночной конъюнктуры. Следующая встреча состоится 29 ноября — в день полноформатного заседания ОПЕК+.
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