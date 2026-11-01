Глобальный Гюго

Авторы скользят по поверхности, отказываясь придавать своей картине дополнительные смыслы или, скажем, проводить параллели с современностью, когда проблема имущественного расслоения и социального неравенства стоит все так же остро, хотя и выражается иначе. В кино все заканчивается, как положено, хеппи-эндом с оттенком легкой грусти, страдальцы получают благородную смерть или заслуженную награду, злодеи — наказание, а школьники смело могут отправляться сдавать экзамены, ни разу не открыв книгу (только надо не забыть, что в романе, в отличие от фильма, у Тенардье было две дочери).