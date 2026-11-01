Глобальный Гюго
В кино выходит новая экранизация «Отверженных»
В прокат выходит историческая драма «Отверженные» Фреда Кавайе — экранизация романа Виктора Гюго, соразмерная первоисточнику в первую очередь масштабом. Авторы фильма подошли к книге со всем почтением, и это одновременно и плюс, и минус фильма, считает Юлия Шагельман.
«Отверженные», премьера которых состоялась в сентябре этого года на фестивале в Сан-Себастьяне, продолжают волну новых высокобюджетных французских экранизаций национальной классики. В 2023 году вышла адаптация «Трех мушкетеров» в двух частях: «Д’Артаньян» и «Миледи», в 2024-м — «Граф Монте-Кристо», поставленный сценаристами и продюсерами «Мушкетеров» Александром де Ла Пательером и Матьё Делапортом. С «Графом» «Отверженные» делят двух продюсеров и подход к первоисточнику — в отличие от «Мушкетеров», это верная букве романа адаптация, не позволяющая себе вольностей ни в кастинге, ни в сюжете.
Если какие-то куски исполинской эпопеи Гюго и были сокращены или выкинуты, то исключительно потому, что с ними фильм продолжался бы не три часа, а добрых шесть.
«Отверженных» экранизируют с 1913 года, и если в англоязычном мире самая известная постановка — это мюзикл Тома Хупера, вышедший в 2012 году, то во французских версиях никто не поет. Зато эти фильмы дают шанс показать себя глыбам национального кинематографа: в фильме Жан-Поля ле Шануа (1958) Жана Вальжана играл Жан Габен, в картине Робера Оссейна (1982) — Лино Вентура, в вольной экранизации Клода Лелуша, который перенес действие в 1940-е (1995),— Жан-Поль Бельмондо, а в мини-сериале Жозе Дайана (2000) — Жерар Депардье.
В новых «Отверженных» роль бывшего каторжника, превратившегося в благочестивого и добродетельного гражданина, которого, однако, преследует наказание за прежние грехи, досталась Венсану Линдону (молодого Вальжана, демонстрирующего завидную мускулатуру и бешеный темперамент, играет Луис Перес). Противостоят ему Тахар Рахим в роли несгибаемого и застывшего в своем косном понимании закона Жавера, а также Бенжамен Лаверн, играющий мерзкого Тенардье. Также классических персонажей примерили на себя такие французские звезды, как Камилль Коттен (мадам Тенардье), Ноэми Мерлан (Фантина) и молодой красавец с романтическими кудрями Вассили Шнайдер (Мариус), засветившийся и в «Графе Монте-Кристо».
Поставлены «Отверженные» с подобающим размахом: с помощью компьютерной графики на экране воспроизведены Тулон конца XVIII века и Париж первой трети XIX, камера парит над усеянным мертвыми телами полем Ватерлоо, баррикада в финальной части уместно бы смотрелась на какой-нибудь из парижских улиц и сейчас. Постановщики не поскупились на массовку, декорации, грим и костюмы, но ждать от фильма сурового реализма не стоит.
Нищенские лохмотья здесь выглядят именно что костюмами, а многие эмоциональные сцены (вроде драки на каторге или нападения буржуа на Фантину на заснеженной улице) отдают театральщиной.
Это, впрочем, вполне соответствует интонации фильма, не чурающегося ни мелодрамы, ни патетичности. «Заземляют» его актерские работы, особенно Венсана Линдона — его Вальжан получился человечным, несовершенным, сомневающимся, так что он действительно вызывает зрительское сочувствие и волнение за его судьбу, хотя она известна заранее. По контрасту, Тахар Рахим играет максимально сдержанно, его Жавер прикладывает все силы, чтобы не выдавать своих эмоций, и тут уж авторам приходится прибегать к самым мыльнооперным средствам — разбивающимся зеркалам и явлениям призрака матери инспектора — цыганки-воровки (Каролин Ге).
Чета Тенардье получилась в фильме довольно карикатурной, но если уж на то пошло, она была такой и в книге. Зато взрослые Козетта (Меган Нортэм) и Эпонина (Мари Коломб) справляются и с тонкими оттенками эмоций, делая своих героинь живыми в самых нереалистичных ситуациях.
Мораль «Отверженных» проста и несколько раз озвучена закадровым голосом: мир несправедлив, бедность ужасна, рай для богатых означает ад для бедняков.
Авторы скользят по поверхности, отказываясь придавать своей картине дополнительные смыслы или, скажем, проводить параллели с современностью, когда проблема имущественного расслоения и социального неравенства стоит все так же остро, хотя и выражается иначе. В кино все заканчивается, как положено, хеппи-эндом с оттенком легкой грусти, страдальцы получают благородную смерть или заслуженную награду, злодеи — наказание, а школьники смело могут отправляться сдавать экзамены, ни разу не открыв книгу (только надо не забыть, что в романе, в отличие от фильма, у Тенардье было две дочери).