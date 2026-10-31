Главные новости за 31 октября. Кубань, Крым, Адыгея
Прокуратура настаивает на ужесточении приговора бывшему главе Сочи Алексею Копайгородскому и его супруге Янине. Надзорное ведомство просит апелляционную инстанцию увеличить срок наказания экс-чиновнику с 15 до 21 года лишения свободы, а его жене — с 9 до 16 лет.
У ООО «Ильский НПЗ» появился второй участник — физлицо Сергей Гриб, которому досталось 20% уставного капитала. Как следует из данных «СПАРК-Интерфакса», номинальная стоимость его доли составила 1,24 млрд руб. Доля прежнего единственного владельца — ООО «Орион» — сократилась с 6,21 млрд до 4,97 млрд руб. (80%).
Три самолета с жителями Алешек Херсонской области, желающими выехать на Украину, приземлились в аэропорту Гомеля. Из Алешек эвакуированные сначала на автобусах добрались до Анапы, а оттуда вылетели в Беларусь. К их прибытию на территории аэропорта был развернут палаточный городок. В Гомеле жители Алешек будут дожидаться выезда в пункт пропуска «Новая Гута», через который смогут пересечь границу с Украиной. Жители, выбравшие эвакуацию на территорию России, размещены в пунктах временного размещения (ПВР) в Симферополе. Тем, кто пожелал остаться в Алешках, привезли гуманитарную помощь.
В станице Северской Краснодарского края произошло возгорание кровли магазина. К ликвидации привлекались 14 человек личного состава и пять единиц техники от МЧС России. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет.
В Краснодарском крае в предстоящем зимнем сезоне будут работать 29 пляжей. Как уточнили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона, Анапа, Сочи, Темрюкский и Славянский районы приняли решение не открывать зимние пляжи в 2026 году из соображений безопасности.
Более тысячи золотых слитков и монет, изъятых у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и членов его семьи, переданы в Гохран России. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор ФССП России Дмитрий Аристов.