Три самолета с жителями Алешек прибыли из Анапы в Беларусь

Из Алешек эвакуированные сначала на автобусах добрались до Анапы, а оттуда вылетели в Гомель. К их прибытию на территории аэропорта был развернут палаточный городок. «Специалисты МЧС, медики и волонтеры "Красного креста" незамедлительно приступили к оказанию помощи эвакуированным жителям, которые прибыли фактически из зоны боевых действий», — отмечает агентство.