Три самолета с жителями Алешек прибыли из Анапы в Беларусь
Три самолета с жителями Алешек Херсонской области, желающими выехать на Украину, приземлились в аэропорту Гомеля. Об этом сообщает БЕЛТА.
Из Алешек эвакуированные сначала на автобусах добрались до Анапы, а оттуда вылетели в Гомель. К их прибытию на территории аэропорта был развернут палаточный городок. «Специалисты МЧС, медики и волонтеры "Красного креста" незамедлительно приступили к оказанию помощи эвакуированным жителям, которые прибыли фактически из зоны боевых действий», — отмечает агентство.
В Гомеле жители Алешек будут дожидаться выезда в пункт пропуска «Новая Гута», через который смогут пересечь границу с Украиной. В сентябре в этом же пункте пропуска Россия и Украина обменивались телами погибших военнослужащих.
Эвакуация из Алешек проходила во время режима тишины, который действует в городе до конца дня 1 ноября. Жители, выбравшие эвакуацию на территорию России, размещены в пунктах временного размещения (ПВР) в Симферополе. Тем, кто пожелал остаться в Алешках, привезли гуманитарную помощь.