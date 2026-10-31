В станице Северской сгорел магазин игрушек
В станице Северской Краснодарского края произошло возгорание кровли магазина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«В 09:24 31.10.2026 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании по адресу: ст. Северская, ул. Народная. В 09:25 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения пожарно-спасательного гарнизона», — говорится в сообщении.
По прибытии первых подразделений в 09:30 было установлено, что произошло загорание кровли магазина на площади 338 кв. м. В 10:50 пожар был локализован на той же площади, в 11:10 ликвидировано открытое горение, а в 11:23 — последствия пожара.
По данным из социальных сетей, пожар произошел в магазине игрушек.
К ликвидации привлекались 14 человек личного состава и пять единиц техники от МЧС России. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет.