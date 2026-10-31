Прокуратура требует ужесточить приговор экс-мэру Сочи и его жене
Прокуратура настаивает на ужесточении приговора бывшему главе Сочи Алексею Копайгородскому и его супруге Янине. Надзорное ведомство просит апелляционную инстанцию увеличить срок наказания экс-чиновнику с 15 до 21 года лишения свободы, а его жене — с 9 до 16 лет. Об этом сообщила ТАСС адвокат Янины Копайгородской Елизавета Меткина.
Соответствующее представление прокуратура подала в апелляционную инстанцию. «В своем представлении прокуратура ссылается якобы на дерзость совершенных Яниной Копайгородской преступлений, чувство безнаказанности, а пренебрежение законом подчеркивает и ее поведение после избрания в отношении нее меры пресечения в виде домашнего ареста, а именно угрозы в самых нелицеприятных формах в адрес свидетелей и открытые попытки их подкупа», — заявила собеседница агентства.
По приговору первой инстанции Алексей Копайгородский был осужден на 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 500 млн руб. Он также лишен права занимать руководящие должности на госслужбе на 14,5 года и лишен медали «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его супруга Янина приговорена к девяти годам лишения свободы и штрафу в 500 млн руб.
Прокуратура настаивает на ужесточении наказания супругам Копайгородским, поскольку они «так и не раскаялись в содеянном». «Все это позволяет говорить, что действиями осужденных нанесен колоссальный ущерб не только интересам государственной и муниципальной службы, но и имиджу города Сочи, известному на весь мир после проведения в нем зимних Олимпийских игр 2014 года», — говорится в апелляционном определении.
Защита Янины Копайгородской, в свою очередь, просит отсрочку от отбывания наказания, так как на ее иждивении до приговора находилось трое малолетних детей. Аналогичную просьбу направил старший сын осужденной.
Копайгородские признаны виновными в получении взяток, давлении на свидетелей, растрате и легализации средств.
Как отмечали в Генпрокуратуре, чиновник при посредничестве жены получил в Сочи от представителей коммерческих организаций 248 млн руб. с марта 2022 года по май 2024-го. Взамен он обещал создать благоприятные условия для развития бизнеса и общее покровительство. Полученные средства, согласно материалам дела, Копайгородские легализовали путем приобретения недвижимости. Кроме того, по версии следствия, с января 2022 года по март 2024-го Копайгородский при пособничестве жены похитил вверенное ему имущество в виде двух земельных участков в Сочи стоимостью не менее 26 млн руб., которые были оформлены на Копайгородскую и подконтрольное лицо.
В материалах дела говорится, что Копайгородская в сентябре 2024 года склонила одного из свидетелей к даче заведомо ложных показаний под угрозой причинения вреда здоровью, а с ноября по декабрь 2024 года, находясь под домашним арестом, действуя через помощника, подкупила другого свидетеля, передав ему 500 тыс. руб.
Алексей Копайгородский занимал должность главы Сочи с 11 сентября 2019 года до 14 мая 2024 года. 25 сентября 2024 года он был заключен под стражу.