Прокуратура требует ужесточить приговор экс-мэру Сочи и его жене

Как отмечали в Генпрокуратуре, чиновник при посредничестве жены получил в Сочи от представителей коммерческих организаций 248 млн руб. с марта 2022 года по май 2024-го. Взамен он обещал создать благоприятные условия для развития бизнеса и общее покровительство. Полученные средства, согласно материалам дела, Копайгородские легализовали путем приобретения недвижимости. Кроме того, по версии следствия, с января 2022 года по март 2024-го Копайгородский при пособничестве жены похитил вверенное ему имущество в виде двух земельных участков в Сочи стоимостью не менее 26 млн руб., которые были оформлены на Копайгородскую и подконтрольное лицо.