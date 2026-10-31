Сергей Гриб стал совладельцем Ильского НПЗ
У ООО «Ильский НПЗ» появился второй участник — физлицо Сергей Гриб, которому досталось 20% уставного капитала. Как следует из данных «СПАРК-Интерфакса», номинальная стоимость его доли составила 1,24 млрд руб. Доля прежнего единственного владельца — ООО «Орион» — сократилась с 6,21 млрд до 4,97 млрд руб. (80%).
Сергей Гриб, по данным «СПАРКа», является бенефициаром сразу нескольких компаний. В их числе ООО «Сол Плаза» и ООО «Балчуг Недвижимость», специализирующиеся на аренде и управлении недвижимостью, а также OOO Balchug Rezidens, оказывающее услуги по управлению имуществом за вознаграждение.
Помимо недвижимости, интересы господина Гриба охватывают транспорт и энергетику. Ему принадлежат новороссийское ООО «Алма» и петербургское ООО «Легаси Марин», работающие в сфере вспомогательной деятельности, связанной с водным транспортом, а также московское ООО «Омега Энерджи», торгующее нефтью оптом.
Ильский НПЗ — одно из крупнейших перерабатывающих предприятий Южного федерального округа. Завод располагает шестью технологическими установками общей мощностью 6,6 млн т нефти в год. Выручка предприятия в 2025 году сократилась на 17,3%, составив 168 млрд руб., чистый убыток достиг 24 млрд руб.
Как писал «Ъ», Юрий Шамара был бенефициаром завода с 7 июля 2015 года по 15 сентября 2025-го. В 2025 году господин Шамара продал Ильский НПЗ компании «Орион», учрежденной Анастасией Пучковой. В 2026 году в рамках спора с «Орион» о взыскании более 900 млн руб. Юрий Шамара указал, что новый собственник Ильского НПЗ входит в одну группу с поставщиком нефтехимических продуктов «Омега Энерджи» Сергея Гриба и имеет общие экономические интересы с Тахиром Гараевым. По данным «Ъ», Сергей Гриб занимает пост председателя совета директоров Ильского НПЗ.