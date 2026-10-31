Сергей Гриб стал совладельцем Ильского НПЗ

Сергей Гриб, по данным «СПАРКа», является бенефициаром сразу нескольких компаний. В их числе ООО «Сол Плаза» и ООО «Балчуг Недвижимость», специализирующиеся на аренде и управлении недвижимостью, а также OOO Balchug Rezidens, оказывающее услуги по управлению имуществом за вознаграждение.