В Анапе и Сочи отказались от зимних пляжей из-за атак БПЛА
В Краснодарском крае в предстоящем зимнем сезоне будут работать 29 пляжей. Об этом ТАСС сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
Как уточнили в ведомстве, Анапа, Сочи, Темрюкский и Славянский районы приняли решение не открывать зимние пляжи в 2026 году из соображений безопасности. «В связи с особой оперативной обстановкой, а также объективными факторами количество "зимних" пляжей в этом году ограничено. Некоторые муниципальные образования официально отказались от их благоустройства в межсезонье из-за угрозы безопасности. В Темрюкском районе, Славянском районе, городах Сочи и в Анапе от функционирования "зимних" пляжей решено отказаться в связи с участившимися случаями массированных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров», — пояснили в министерстве.
В осенне-зимний период 2026–2027 годов к благоустройству и работе в качестве зимних пляжей заявлены 29 территорий. Лидером по их количеству станет Геленджик — там оборудуют 18 зон отдыха. В Новороссийске подготовят пять пляжей, в Туапсинском муниципальном округе — один, еще один появится в Курганинском районе.
Помимо этого, круглогодичные зоны отдыха действуют в Белоглинском и Приморско-Ахтарском районах. В селе Белая Глина вдоль реки Рассыпной создана рекреационная зона протяженностью 550 м. Набережная в Приморско-Ахтарске оборудована детскими площадками, лавочками, беседками и парковой зоной, что позволяет использовать ее как зону отдыха круглый год.
Эксперимент с зимними пляжами впервые провели на Кубани в 2020 году. Зимой 2025–2026 годов в регионе работали свыше 70 таких пляжей.