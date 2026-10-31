В Анапе и Сочи отказались от зимних пляжей из-за атак БПЛА

Как уточнили в ведомстве, Анапа, Сочи, Темрюкский и Славянский районы приняли решение не открывать зимние пляжи в 2026 году из соображений безопасности. «В связи с особой оперативной обстановкой, а также объективными факторами количество "зимних" пляжей в этом году ограничено. Некоторые муниципальные образования официально отказались от их благоустройства в межсезонье из-за угрозы безопасности. В Темрюкском районе, Славянском районе, городах Сочи и в Анапе от функционирования "зимних" пляжей решено отказаться в связи с участившимися случаями массированных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров», — пояснили в министерстве.