В Свердловской области объявили об опасности атаки БПЛА в 28 раз за всю историю
Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил утром в своих соцсетях об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в 28 раз за всю историю Среднего Урала. Соответствующий режим действовал с 7:41 до 9:41 по местному времени. Господин Паслер призывал уральцев сохранять спокойствие и бдительность, добавив, что ответственные службы и ведомства «принимают все необходимые меры».
Денис Паслер предупредил о запрете подбирать обломки БПЛА и снимать работу систем противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотников. «В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета»,— добавил он.
Беспилотная опасность в Свердловской области была впервые объявлена 25 апреля, когда БПЛА врезался в жилой дом в центре Екатеринбурга и повредил 44 квартиры. Позже, в июле, в городе загорелась автостоянка из-за обломков летательных аппаратов, в начале августа три БПЛА упали на крышу склада Wildberries в Свердловской области, а в конце месяца беспилотники повредили три жилых дома и логистический центр в Екатеринбурге.
Периодически власти сообщают и о ракетной опасности в Свердловской области: впервые соответствующий режим в регионе был введен 27 февраля, 29 мая — на территории всего Уральского федерального округа (УрФО). Всего на Среднем Урале об угрозе атаки ракет объявляли 10 раз, в последний раз — 29 августа. Тогда соответствующий режим длился с 7:02 до 8:51.