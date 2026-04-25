Урал принял удар

Ранним утром в субботу, 25 апреля, Екатеринбург впервые подвергся атаке беспилотника. БПЛА врезался в жилой дом в центре Екатеринбурга. Пострадала обшивка здания и 44 квартиры. Девять человек обратились за медицинской помощью из-за отравления угарным газом, одну женщину госпитализировали. Уральский полпред президента Артем Жога назвал ЧП «военным преступлением киевского режима».



БПЛА врезался в 30-этажный жилой комплекс в центре Екатеринбурга около 7.40 утра. Многие жильцы пострадавшего дома проснулись от звука взрыва и, выбежав из дома, увидели пожар. Обитатели соседних домов рассказали, что проснулись от странного громкого звука, у кого-то дрожали окна.

Беспилотник повредил обшивку здания на уровне 25-30 этажа. Как стало известно позже, повреждения получили 44 квартиры.

Из здания эвакуировали 81 человека. За помощью медиков обратились девять человек — они отравились угарным газом от возникшего на месте пожара. Одну женщину госпитализировали. Травм не получил никто из жителей дома.

По словам очевидцев, оповещения по СМС о режиме атаки БПЛА они не получали, а сигнала сирены не слышали. Жильцы упоминали, что не знали как действовать в панике во время эвакуации и не получали никаких инструкций.

Об атаке БПЛА в соцсетях сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. «Все экстренные службы работают оперативно. В области продолжает действовать режим угрозы атаки БПЛА. Вся информация уточняется в оперативном режиме. Соблюдайте меры безопасности»,— написал он и подчеркнул, что публикация фото и видео с БПЛА, а также последствий их применения запрещена.

Район, где произошло ЧП, быстро оцепили. Пожар был потушен за несколько минут, еще какое-то время длился пролив конструкций. Обломки упавшего беспилотника обвели мелом, а вышедшим на улицу указывали, что подходить к ним опасно.

Вокруг места происшествия быстро собрались люди: жители пострадавшего дома и окрестных зданий, несколько журналистов, владельцы малого бизнеса — большинство точек в этом месте открывается с девять утра, но, узнав о случившемся, арендаторы прибыли раньше. Прохожие в основном не задерживались надолго, и, остановившись на несколько минут, шли по своим делам.

Эвакуированных жителей на городских автобусах доставили в школу №10, где организовали пункт временного размещения с горячим питанием, водой и спальными местами. Нуждающимся предложена помощь психолога. Большинство эвакуированных смогли решить вопрос с жильем сами, одну семью разместили в гостинице.

После инцидента во всей Свердловской области был введен план «Ковер», который подразумевает закрытое воздушное пространство на любой высоте. Часть самолетов, летевших в Екатеринбург, вынуждены были сесть в тюменском Рощино: рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы, Новокузнецка, Алма-Аты, Худжанда.

Около 11.45 по местному времени ограничения были сняты.

Дому, в который врезался беспилотник, разрушение не угрожает, следует из оценки специалистов архитектурно-строительного центра УрФУ. В квартиры, которые не пострадали от атаки, можно будет вернуться после завершения следствия.

«Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Это главная задача для всех служб и ведомств»,— подчеркнул Денис Паслер по итогам заседания оперативного штаба.

СКР сообщил, что даст правовую оценку «действиям представителей украинских вооруженных формирований». Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших граждан, для них организовали горячую линию.

На атаку «преступного киевского режима» отреагировал полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога. «Это военное преступление в очередной раз показывает: враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам, Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны!»,— написал он и попросил жителей региона сохранять спокойствие.

Анна Капустина