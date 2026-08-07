На Среднем Урале сбили восемь БПЛА, три упали на крышу склада Wildberries

Восемь украинских БПЛА сбили военнослужащие силами авиации и ПВО в Свердловской области, при этом три беспилотника упали на крышу склада Wildberries, сообщил губернатор Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Родников / Коммерсантъ Фото: Анатолий Родников / Коммерсантъ

«Пожарные расчеты ликвидируют возгорание логистического центра, на месте работают экстренные службы. Напоминаю о запрете на публикацию фото и видео последствий атаки вражеских беспилотников. Не помогайте врагу в его преступной деятельности»,— сказал глава региона.

Со склада Wildberries в Екатеринбурге эвакуировали 800 человек после атаки беспилотников с последующим возгоранием — пострадавшие среди них отсутствуют. Прием товаров в этом центре временно приостановлен и перенаправлен на другие объекты.

Ирина Пичурина