Жога: на территории всего УрФО впервые введен режим ракетной опасности
Впервые на территории всего Уральского федерального округа (УрФО) введен режим ракетной опасности. Об этом сообщил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога в своем Telegram-канале. Особый режим ввели в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО.
«Уважаемые жители, ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности. Принимаются все необходимые меры по обеспечению вашей безопасности»,— написал полпред.
Ранее сообщалось, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов на фоне режима ракетной опасности.