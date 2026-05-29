Жога: на территории всего УрФО впервые введен режим ракетной опасности

Впервые на территории всего Уральского федерального округа (УрФО) введен режим ракетной опасности. Об этом сообщил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога в своем Telegram-канале. Особый режим ввели в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО.

«Уважаемые жители, ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности. Принимаются все необходимые меры по обеспечению вашей безопасности»,— написал полпред.

Ранее сообщалось, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов на фоне режима ракетной опасности.

