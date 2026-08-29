В Свердловской области объявили ракетную опасность в 10 раз

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил утром в своих соцсетях о введение в регионе режима ракетной опасности в 10 раз за всю историю Среднего Урала. Он действовал с 7:02 до 8:51 по местному времени. Господин Паслер призывал уральцев сохранять спокойствие и бдительность, добавив, что ответственные службы и ведомства «принимают все необходимые меры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во время ракетной опасности власти рекомендуют свердловчанам спуститься в подвалы и убежища, сесть на пол у несущих стен и защитить голову руками. С этим в регионе действует запрет на съемку и распространение информации о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) или беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ракетная опасность в Свердловской области была впервые объявлена 27 февраля, 29 мая — на территории всех шести регионов Уральского федерального округа (УрФО). Периодически власти сообщают и о беспилотной опасности в Свердловской области. Впервые соответствующий режим ввели 25 апреля, когда БПЛА врезался в жилой дом в центре Екатеринбурга и повредил 44 квартиры. С того момента на территории региона 19 раз сообщали об угрозе атаки беспилотников, в последний раз — 10 августа. Тогда режим беспилотной опасности длился с 11:24 до 16:24.

Ранее в избирательной комиссии Свердловской области сообщили, что в преддверии выборов 18-20 сентября на участках для голосования отрабатывают действия при чрезвычайных ситуаций, включая «угрозу с воздуха». Аналогичную подготовку проводят в школах перед проведением торжественных линеек 1 сентября. «Принимаем дополнительные меры и в случае возникновения опасности будем оперативно реагировать. Это уже наша реальность, мы вынуждены жить с этим»,— рассказала во вторник журналистам министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.

Василий Алексеев