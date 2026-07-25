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Паслер: после отражения атаки БПЛА произошло возгорание автостоянки

После успешного отражения атаки БПЛА по Свердловской области из-за обломков беспилотника возгорелась автостоянка в Екатеринбурге, сообщил глава региона Денис Паслер.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Объекты экономики и инфраструктуры не повреждены. Люди были эвакуированы, пострадавших нет», — написал губернатор.

Ранее очевидцы заметили столб дыма около логистического центра Wildberries. Все работники были эвакуированы, а склад временно приостановил свою работу.

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