Паслер: после отражения атаки БПЛА произошло возгорание автостоянки

После успешного отражения атаки БПЛА по Свердловской области из-за обломков беспилотника возгорелась автостоянка в Екатеринбурге, сообщил глава региона Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Объекты экономики и инфраструктуры не повреждены. Люди были эвакуированы, пострадавших нет», — написал губернатор.

Ранее очевидцы заметили столб дыма около логистического центра Wildberries. Все работники были эвакуированы, а склад временно приостановил свою работу.