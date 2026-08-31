Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в результате беспилотной атаки пострадали четыре человека, сообщил губернатор Свердловской области со ссылкой на минздрав региона. Двое из них получили осколочные ранения от разбитых стекол, им оказывается помощь. Еще двое отравились продуктами горения — от госпитализации они отказались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Дронами ВСУ были повреждены три дома, горения в них нет — в основном оказались выбиты окна. Все жильцы эвакуированы, здания проверяют специалисты. На местах работают 37 единиц техники и 115 человек. Дома планируется восстановить в кратчайшие сроки. «Также обломки одного БПЛА упали за территорией логистического центра. Эвакуация из центра проведена заблаговременно, пострадавших нет»,— добавил глава региона.

В Свердловской области с 9:01 до 12:35 действовал режим беспилотной опасности. В этот период были атакованы склад и дома — жертв нет. В скором времени для жильцов пострадавших домов развернут пункт временного размещения в КЦ «Елизаветинский» на ул. Бисертская, 14. Кроме того, они могут согреться в школах №156 (ул. Эскадронная, 24) и №131 (ул. Гаршина, 8б).

Ирина Пичурина