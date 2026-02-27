В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности

В Свердловской области объявили режим ракетной опасности, сообщил глава региона Денис Паслер в своих соцсетях.

«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности региона. Важно сохранять спокойствие и бдительность»,— написал он.

Жителям рекомендуют не выходить из зданий, а если они уже находятся на улице — найти капитальное строение или подземное укрытие. Оставаться там нужно до сигнала «Отбой ракетной опасности».

Власти напомнили, что не нужно подбирать осколки с земли, снимать работу беспилотников и систем ПВО. О подозрительных объектах нужно сообщать по номеру 112.

Анна Капустина