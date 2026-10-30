Главные новости за 30 октября. Сочи
С начала 2026 года Сочи принял около 6,1 млн туристов, из них 3,3 млн приехали на курорт в период летнего купального сезона — с 1 июня по 30 сентября.
По иску прокуратуры Лазаревского района Сочи удовлетворены требования о взыскании в бюджет более 14 млн руб. с застройщиков, не обеспечивших социальную инфраструктуру.
ФКУ «Черноморье», подведомственное Росавтодору, приступило к ликвидации последствий оползня на участке км 3+175 — км 3+950 обхода Сочи, входящего в федеральную трассу А-147.
В течение суток 31 октября в Туапсинском округе имеется опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря. Жителей и гостей муниципалитета также просят быть особенно внимательными на дорогах во время непогоды.
Разница в стоимости квадратного метра между новостройками и готовым жильем в Сочи достигла 45%. Средняя цена «квадрата» на первичном рынке в 2026 году составила 454,6 тыс. руб., увеличившись за год на 9%.
В центре Сочи в выходные 31 октября и 1 ноября ограничат движение транспорта из-за проведения «Сочи Марафона». В субботу перекрытия будут действовать с 8:00 до 11:00, в воскресенье — с 4:00 до 15:00. На время забегов также приостановят движение пяти автобусных маршрутов.