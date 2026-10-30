В бюджет Сочи взыскали 14 млн рублей с застройщиков, не обеспечивших социнфраструктуру

Установлено, что подрядчики возвели многоквартирные дома на улице Батумское шоссе поселка Мамайский без разрешительных документов и учета потребности в обеспечении их жителей объектами социальной инфраструктуры, в связи с чем обязанность по ее созданию или увеличению мест в других учреждениях перешла на муниципалитет. Прокуратура направила в суд заявление о взыскании убытков в пользу муниципального образования в размере, который необходим для строительства социальных объектов.