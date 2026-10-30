Более 6 млн туристов посетили Сочи с начала года

Кроме того, в Сочи продолжается реализация программы доступного отдыха «Открытый Юг». С сентября по май туристы могут отдыхать на побережье по сниженным ценам, экономия может достигать 50%. В этом году участие в программе подтвердили 14 санаторно-курортных и гостиничных комплексов Краснодарского края, 13 из них расположены в Сочи. Власти ведут переговоры о расширении числа участников.