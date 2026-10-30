Более 6 млн туристов посетили Сочи с начала года
С начала 2026 года Сочи принял около 6,1 млн туристов, из них 3,3 млн приехали на курорт в период летнего купального сезона — с 1 июня по 30 сентября. Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу» глава города Андрей Прошунин, подводя итоги летнего сезона.
По его оценке, несмотря на возникавшие вызовы, сезон прошел стабильно. Санитарно-эпидемиологическая обстановка на курорте оставалась благополучной и соответствовала средним многолетним показателям. Качество морской воды проверили по результатам 9 тыс. проб, отобранных профильным ведомством.
Перед началом лета власти совместно с предприятиями отрасли гостеприимства запустили программу «Выбирай Сочи — 2026», ориентированную на семейный отдых. Специальные предложения, скидки и дополнительные услуги представили около 80 объектов, включая отели, развлекательные центры, парки, пляжи и горные курорты. По словам господина Прошунина, программа будет действовать и в зимний период.
Кроме того, в Сочи продолжается реализация программы доступного отдыха «Открытый Юг». С сентября по май туристы могут отдыхать на побережье по сниженным ценам, экономия может достигать 50%. В этом году участие в программе подтвердили 14 санаторно-курортных и гостиничных комплексов Краснодарского края, 13 из них расположены в Сочи. Власти ведут переговоры о расширении числа участников.