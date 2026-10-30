Цена «квадрата» в новостройках Сочи почти в 1,5 раза выше, чем на вторичном рынке

В среднем по крупным городам первичное жилье стоит на 20% дороже вторичного. Год назад разница составляла 25%. За последние 12 месяцев квадратный метр в новостройках подорожал в среднем на 8%, на вторичном рынке — на 12%. В 30 из 40 исследованных городов готовое жилье дорожало быстрее строящегося, что привело к сокращению ценового разрыва. Наиболее заметно он уменьшился в Томске — на 21 процентный пункт, Чебоксарах — на 20 п. п. и Набережных Челнах — на 14 п. п.