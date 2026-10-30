Цена «квадрата» в новостройках Сочи почти в 1,5 раза выше, чем на вторичном рынке
Разница в стоимости квадратного метра между новостройками и готовым жильем в Сочи достигла 45%. По данным аналитиков «Циана», средняя цена «квадрата» на первичном рынке в 2026 году составила 454,6 тыс. руб., увеличившись за год на 9%. На вторичном рынке показатель, напротив, снизился на 3%, до 314,4 тыс. руб. По величине ценового разрыва Сочи вошел в число лидеров среди 40 исследованных городов.
Более существенная разница зафиксирована только в Новокузнецке, где новостройки дороже вторичного жилья на 54%. В Челябинске разрыв составляет 43%, в Тольятти — 38%, в Кемерове — 36%. В Красноярске, Чебоксарах и Саратове цены в двух сегментах сопоставимы. В Москве и Санкт-Петербурге новостройки дороже готового жилья на 17% и 23% соответственно.
В среднем по крупным городам первичное жилье стоит на 20% дороже вторичного. Год назад разница составляла 25%. За последние 12 месяцев квадратный метр в новостройках подорожал в среднем на 8%, на вторичном рынке — на 12%. В 30 из 40 исследованных городов готовое жилье дорожало быстрее строящегося, что привело к сокращению ценового разрыва. Наиболее заметно он уменьшился в Томске — на 21 процентный пункт, Чебоксарах — на 20 п. п. и Набережных Челнах — на 14 п. п.
В «Циане» связывают изменение динамики с перераспределением спроса в пользу вторичного рынка. Готовые квартиры остаются более доступными, при их покупке чаще можно договориться о скидке, а выбор объектов охватывает разные районы и ценовые категории. Дополнительное влияние оказывает пополнение вторичного рынка недавно сданными новостройками, стоимость которых выше, чем у квартир в старом жилом фонде.
Еще одним фактором стало замедление роста цен со стороны девелоперов на фоне сложностей в сегменте. По оценке аналитиков, 2026 год может оказаться худшим за последние восемь лет по темпам увеличения цен предложения на первичном рынке. Более слабый рост в последний раз наблюдался в 2018 году, когда он составил 3%.
По данным компании, первичный рынок опередил вторичный по стоимости квадратного метра пять лет назад. С тех пор разрыв преимущественно увеличивался, поскольку новостройки дорожали быстрее готового жилья. В 2026 году эта тенденция изменилась.