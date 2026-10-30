Смерчи ожидаются в Туапсинском округе

По данным штормового предупреждения Краснодарского ЦГМС, в Туапсинском районе возможны дожди с грозами и сильным ветром, порывы которого могут достигнуть 25 м/с. Управление по делам ГО и ЧС администрации округа отмечает, что в непогоду опасно находиться в зонах возможных подтоплений, на берегах рек, моря и выходить в горы и лес.