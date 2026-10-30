Смерчи ожидаются в Туапсинском округе
В течение суток 31 октября в Туапсинском округе имеется опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
По данным штормового предупреждения Краснодарского ЦГМС, в Туапсинском районе возможны дожди с грозами и сильным ветром, порывы которого могут достигнуть 25 м/с. Управление по делам ГО и ЧС администрации округа отмечает, что в непогоду опасно находиться в зонах возможных подтоплений, на берегах рек, моря и выходить в горы и лес.
Жителей и гостей муниципалитета также просят быть особенно внимательными на дорогах во время непогоды.