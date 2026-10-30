В выходные в центре Сочи из-за марафона будет перекрыто движение

В воскресенье спортсмены проследуют по улицам Театральной, Орджоникидзе, Москвина, Несебрской, Воровского и Конституции СССР, затем по улице Парковой до улицы Воровского. Далее маршрут пройдет по Курортному проспекту, улицам Егорова и Гагарина с разворотом в сторону Ривьерского переулка. После обхода памятника «Подвиг во имя жизни» участники продолжат движение по Курортному проспекту, развернутся на улицах Горького и Черноморской и финишируют у Зимнего театра на улице Театральной.