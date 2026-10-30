В выходные в центре Сочи из-за марафона будет перекрыто движение
В центре Сочи в выходные 31 октября и 1 ноября ограничат движение транспорта из-за проведения «Сочи Марафона». В субботу перекрытия будут действовать с 8:00 до 11:00, в воскресенье — с 4:00 до 15:00. На время забегов также приостановят движение пяти автобусных маршрутов.
В субботу детские забеги пройдут по улицам Театральной и Орджоникидзе до улицы Соколова и обратно. Маршруты взрослых участников пролягут по улицам Театральной и Орджоникидзе до улицы Москвина с возвращением по тому же пути.
В воскресенье спортсмены проследуют по улицам Театральной, Орджоникидзе, Москвина, Несебрской, Воровского и Конституции СССР, затем по улице Парковой до улицы Воровского. Далее маршрут пройдет по Курортному проспекту, улицам Егорова и Гагарина с разворотом в сторону Ривьерского переулка. После обхода памятника «Подвиг во имя жизни» участники продолжат движение по Курортному проспекту, развернутся на улицах Горького и Черноморской и финишируют у Зимнего театра на улице Театральной.
В воскресенье на время проведения марафона также приостановят движение автобусов №2М, 14, 15С, 17 и 23.
Администрация Сочи рекомендует жителям и гостям города по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях в центральную часть города, заранее планировать маршруты и учитывать возможное увеличение времени в пути. Информация о перекрытиях и изменениях в движении общественного транспорта опубликована на официальном сайте мэрии и портале transport.sochi.ru.