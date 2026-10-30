На обходе Сочи начали устранение многолетнего оползня

Капитальные стабилизационные меры включают строительство двух подпорных стен на буронабивных сваях и ростверках длиной 190 и 198 м, укрепленных анкерами. Также запланирована инженерная защита верхового склона путем устройства системы лучевого дренажа протяженностью более 2 тыс. пог. м, мероприятия по отводу поверхностных и грунтовых вод, восстановление дорожного покрытия на всем участке. Все работы на обходе Сочи планируют завершить до конца 2027 года.