На обходе Сочи начали устранение многолетнего оползня
ФКУ «Черноморье», подведомственное Росавтодору, приступило к ликвидации последствий оползня на участке км 3+175 — км 3+950 обхода Сочи, входящего в федеральную трассу А-147. На месте работ организовали временный объезд, движение сохраняется по двум полосам. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».
Последние годы оползневые процессы и разрушения дороги на участке устраняли в рамках содержания: фрезеровали покрытие, укладывали новые слои асфальта и заливали трещины. На участке вели постоянный мониторинг, специалисты проводили геологические и геодезические исследования. В итоге нашли инженерное решение для капитальных работ по укреплению склона и стабилизации дороги.
Сейчас на месте уложили временные дренажные сооружения, нанесли временную разметку, выставили дорожные знаки и организовали объезд по двум полосам. Специалисты приступают к возведению временной подпорной стены протяженностью 178 м из 120 труб-свай по низовой стороне оползня.
Капитальные стабилизационные меры включают строительство двух подпорных стен на буронабивных сваях и ростверках длиной 190 и 198 м, укрепленных анкерами. Также запланирована инженерная защита верхового склона путем устройства системы лучевого дренажа протяженностью более 2 тыс. пог. м, мероприятия по отводу поверхностных и грунтовых вод, восстановление дорожного покрытия на всем участке. Все работы на обходе Сочи планируют завершить до конца 2027 года.
Кроме того, в октябре ФКУ «Черноморье» заключило контракт на капитальный ремонт семи участков трассы А-147 с устройством противооползневых сооружений. Подпорные стены общей протяженностью 357,3 м появятся на отрезке с 52-го по 55-й км между Туапсе и поселком Агой. Завершить работы по этим объектам планируют в 2028 году.