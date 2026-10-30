Северокорейских хакеров заподозрили во взломе Binance

Binance связала инцидент с компрометацией ноутбука инженера и заморозила около $3 млрд активов. Потери обещают возместить из фонда безопасных активов для пользователей (SAFU). Ранее Lazarus связывали с атаками на Kelp DAO, Drift и Upbit. За 2025 год связанные с КНДР группы похитили криптовалюту на $2,02 млрд.