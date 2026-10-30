Северокорейских хакеров заподозрили во взломе Binance
Аналитики TRM Labs и Pangolin Intelligence связали атаку на крупнейшую криптобиржу с хакерским подразделением КНДР — TraderTraitor. Вывод основан на данных из блокчейна и оценен как высоконадежный. Компания Chainalysis с высокой уверенностью также указывает на северокорейских хакеров. Криптодетектив ZachXBT считает, что это могли быть хакеры из Lazarus Group.
После заявления Binance об ущербе около $6,3 млрд Bitcoin подешевел до $78,5 тыс., Ethereum — до $2,2 тыс. Объем принудительных закрытий позиций достиг $1,5 млрд, большинство пришлось на длинные ставки. Экс-глава биржи Чанпэн Чжао назвал произошедшее похожим на взлом.
Binance связала инцидент с компрометацией ноутбука инженера и заморозила около $3 млрд активов. Потери обещают возместить из фонда безопасных активов для пользователей (SAFU). Ранее Lazarus связывали с атаками на Kelp DAO, Drift и Upbit. За 2025 год связанные с КНДР группы похитили криптовалюту на $2,02 млрд.