Топ-5 взломов криптобирж
Binance оценила ущерб от хакерской атаки в $6,3 млрд
В ночь на 30 октября хакеры взломали криптовалютную биржу Binance. По информации сервиса, ущерб может составить свыше $6 млрд. Крупнейшие криптовзломы в истории — в справке “Ъ”.
Bybit. $1,46 млрд
21 февраля 2025 года злоумышленники получили доступ к «холодному» кошельку биржи Bybit, где хранилась криптовалюта Ethereum (ETH). Атака осуществлялась через внедрение вредоносного JavaScript в app.safe.global, через который подписанты биржи осуществляли подпись трансакций. Хакеры украли 499 000 ETH ($1,4 млрд) и полностью отмыли средства через децентрализованные платформы за десять дней. По данным аналитиков, к инциденту была причастна северокорейская хакерская группировка Lazarus.
Ronin Network. $615 млн
23 марта 2022 года из блокчейн-системы Ronin Networks, компании-оператора популярной игры Axie Infinity — Sky Mavis, было похищено 73,6 тыс. монет ETH и 25,5 млн стейблкойнов USDC ($615 млн). Хакеры атаковали «мост» блокчейн-системы, использовав скомпрометированные приватные ключи безопасности. Хищение раскрылось лишь неделю спустя, когда другой пользователь попытался воспользоваться тем же «мостом» для вывода 5 тыс. единиц Ethereum. ФБР возложило ответственность на Lazarus.
Poly Network. $611 млн
10 августа 2021 года через уязвимость в программном обеспечении криптобиржи Poly Network хакер под псевдонимом Mr. White Hat («Мистер Белая шляпа») вывел $611 млн в криптовалюте. На следующий день он начал возвращать украденные деньги, вернул все в конце месяца. Блокчейн-платформа предложила «Белой шляпе» $500 тыс. в качестве вознаграждения за найденную уязвимость и предложила должность советника по безопасности. Хакер сначала заявил, что взломал систему «забавы ради», и отказался от денег, однако позже предложение принял.
FTX. $600 млн
11 ноября 2022 года криптобиржа FTX, входившая в число крупнейших бирж наряду с Binance, OKX и Coinbase, объявила о банкротстве. Торговую платформу оценивали в $32 млрд — ее крах стал одним из самых громких финансовых коллапсов в истории цифровых активов. Через несколько часов после того, как FTX объявила о банкротстве, криптобиржа подверглась взлому на $600 млн преимущественно в монетах ETH и других криптовалютах. Хакеры использовали трояны и автоапдейты, с кошельков клиентов FTX шли массовые переводы на сторонние адреса. В 2024 году Минюст США предъявил официальные обвинения трем подозреваемым во взломе биржи гражданам США.
Coincheck. $534 млн
26 января 2018 года хакеры похитили с японской биржи Coincheck 523 млн токенов NEM (XEM) стоимостью около $534 млн. Атака началась с сотрудников биржи: злоумышленники отправляли на их рабочие почты фишинговые письма, заражали ПК вирусами-троянами и в результате получали скрытый удаленный доступ к внутренней сети биржи. Все похищенные средства хранились на кошельке, который был постоянно подключен к интернету, тогда как по правилам кибербезопасности до 98% клиентских активов должны находиться на «холодных» (изолированных от сети) кошельках.