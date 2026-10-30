Топ-5 взломов криптобирж

11 ноября 2022 года криптобиржа FTX, входившая в число крупнейших бирж наряду с Binance, OKX и Coinbase, объявила о банкротстве. Торговую платформу оценивали в $32 млрд — ее крах стал одним из самых громких финансовых коллапсов в истории цифровых активов. Через несколько часов после того, как FTX объявила о банкротстве, криптобиржа подверглась взлому на $600 млн преимущественно в монетах ETH и других криптовалютах. Хакеры использовали трояны и автоапдейты, с кошельков клиентов FTX шли массовые переводы на сторонние адреса. В 2024 году Минюст США предъявил официальные обвинения трем подозреваемым во взломе биржи гражданам США.