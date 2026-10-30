Биржа Binance оценила ущерб от хакерской атаки в $6,3 млрд
Общий ущерб от «инцидента с безопасностью» на криптобирже Binance составляет около $6,3 млрд, сообщила пресс-служба платформы. По предварительной версии, причиной взлома стала компрометация ноутбука одного из DevOps-инженеров. Это позволило хакерам получить доступ к сервисным системам и вывести средства. В Binance подчеркнули, что доказательств утечки приватных ключей кошельков не обнаружено.
Все транзакции на бирже были приостановлены. Руководство биржи, которое ранее пообещало клиентам возместить весь ущерб, заявило, что порядка $3 млрд похищенных активов удалось заморозить. Для покрытия оставшихся убытков Binance задействует резервный «Фонд безопасных активов для пользователей» (SAFU) и собственные средства.
После первых сообщений о взломе криптовалюты резко подешевели. Курс биткоина опускался ниже $77 тыс., теряя 4,4%, а Ethereum дешевел до $2,2 тыс. (-5,5%). Общая капитализация криптовалютного рынка сократилась на 4,5% и сейчас составляет $2,6 трлн.