Binance начала возвращать активы пострадавшим от хакерской атаки

О возможной хакерской атаке на Binance сообщил сегодня ночью основатель и бывший гендиректор биржи Чанпэн Чжао. Позднее эту информацию подтвердили в самой компании. По предварительной версии, взлом платформы произошел из-за утечки конфиденциальной информации с ноутбука одного из DevOps-инженеров. Это позволило хакерам получить доступ к сервисным системам и вывести средства. Все транзакции на бирже были приостановлены.