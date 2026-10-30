Binance начала возвращать активы пострадавшим от хакерской атаки
Криптобиржа Binance начала возвращать активы пользователей, пострадавших при хакерской атаке. Об этом сообщила пресс-служба платформы в соцсети X.
«Binance приступила к возврату затронутых активов пользователям и продолжает взаимодействовать с правоохранительными органами, эмитентами, компаниями, специализирующимися на аналитике блокчейна, а также с отраслевыми партнерами, чтобы отследить, заморозить и вернуть дополнительные средства»,— написала пресс-служба криптобиржи.
В Binance отметили, что криптобиржа выделит более $6,34 млрд из собственных средств, чтобы покрыть убытки пользователей. Из них $5 млрд уже представлены в тех токенах, которые были затронуты при хакерской атаке. «Данный процесс может занять некоторое время, поскольку некоторые токены обладают низкой ликвидностью, а внебиржевые расчеты требуют определенных временных затрат»,— предупредила платформа.
В заложенную на компенсации сумму не включены те активы, которые удалось заморозить или защитить. По данным Binance, к настоящему моменту заблокировано уже $3 млрд похищенных средств.
О возможной хакерской атаке на Binance сообщил сегодня ночью основатель и бывший гендиректор биржи Чанпэн Чжао. Позднее эту информацию подтвердили в самой компании. По предварительной версии, взлом платформы произошел из-за утечки конфиденциальной информации с ноутбука одного из DevOps-инженеров. Это позволило хакерам получить доступ к сервисным системам и вывести средства. Все транзакции на бирже были приостановлены.