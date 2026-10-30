Мода проходит — штиль остается

На выставке можно увидеть развитие этого сюжета двадцать с лишним лет спустя («Сотворение мира»). Ранними работами Айвазовского восхищался сам Пушкин: зрителям показывают одну из них, «Большой рейд в Кронштадте». Барашки волн здесь выписаны весьма искусно, хоть и не так, как в зрелых вещах. А вот люди давались художнику нелегко. К созданию большой картины, изображающей Пушкина на берегу Черного моря, он привлек Илью Репина. Эта вещь размещена в последнем зале и служит финальным аккордом экспозиции: три «наше все», соединившиеся в одной работе.