Воронежская мэрия демонтирует детские площадки на Петровской набережной

Мэрия Воронежа в середине текущей недели приступит к демонтажу элементов детских площадок на Петровской набережной, которые не соответствуют требованиям. Расходы будут выставлены подрядчику — кисловодскому АО «Передвижная механизированная колонна № 38» (ПМК-38), сообщил мэр Сергей Петрин на пресс-подходе после еженедельной планерки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Я думаю, чудо не произойдет, и мы своими силами будем демонтировать те элементы детских площадок, которые не соответствуют требованиям с актированием, с выставлением счетов»,— сказал градоначальник. По его словам, уведомление подрядчику было направлено в четверг, на устранение дефектов дано три дня.

По словам главы администрации, идет длительная судебно-претензионная работа с подрядной организацией, по многим делам уже были приняты решения в пользу муниципалитета. «Пытаемся выстроить взаимоотношения с приставами из Кисловодска, чтобы было исполнение по судебным решениям»,— пояснил господин Петрин.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что мэрия пытается через суд обязать ПМК-38 исправить недочеты и дефекты по гарантии. При этом компания идет к банкротству, что может поставить под угрозу исполнение гарантийных обязательств.

Вторым проблемным объектом фирмы в Воронеже является ливневая канализация в Центральном районе за 1,4 млрд руб. В ноябре 2025 года ФСБ и прокуратура проверили исполнение контракта, после чего было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). О завершении расследования пока не сообщалось.

Ульяна Ларионова