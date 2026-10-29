Елена Рыбакина завершит сезон в качестве первой ракетки мира

После завершения соревнования в Токио на счету 27-летней Елены Рыбакиной будет как минимум 9501 очко. Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, в активе которой 7550 баллов, не сможет ее обогнать даже в случае победы на Итоговом турнире WTA (этот титул приносит 1500 рейтинговых очков).