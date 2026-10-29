Елена Рыбакина завершит сезон в качестве первой ракетки мира
Представительница Казахстана Елена Рыбакина гарантировала себе звание первой ракетки мира по итогам года. Это стало известно после ее победы над соотечественницей Юлией Путинцевой во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в Токио.
Матч, продолжавшийся 1 час 11 минут, завершился со счетом 6:2, 6:3. Следующей соперницей Елены Рыбакиной станет канадка Лейла Фернандес. На прошлой неделе теннисистки встречались в финале турнира в Нинбо — титул завоевала представительница Казахстана.
После завершения соревнования в Токио на счету 27-летней Елены Рыбакиной будет как минимум 9501 очко. Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, в активе которой 7550 баллов, не сможет ее обогнать даже в случае победы на Итоговом турнире WTA (этот титул приносит 1500 рейтинговых очков).
Елена Рыбакина впервые в карьере возглавила мировую рейтинг в сентябре после победы на US Open. В этом сезоне теннисистка выиграла четыре турнира, в том числе стала чемпионкой Australian Open.