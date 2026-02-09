Миссия неисполнима

Как стало известно «Ъ-Черноземье», у подрядчика работ на Петровской набережной и ливневой канализации в Воронеже, кисловодского АО «Передвижная механизированная колонна №38» (ПМК), возникли финансовые сложности, которые могут сказаться на исполнении гарантийных обязательств. С компанией к середине января расторгли пять контрактов на 3,5 млрд руб. в «домашних» регионах — Адыгее и Ставропольском крае. Подрядчик получил банкротный иск, попал в реестр недобросовестных, его счета арестовала ФНС. В компании уже перекладывают ответственность за проекты в Воронеже на местных субподрядчиков и власти. В мэрии «Ъ-Черноземье» завили, что ведут активную претензионную работу по выявленным нарушениям. Эксперты предупреждают, что в случае развития банкротства ПМК будет непросто привлечь к работам по гарантии.

30 января мэрия Воронежа перевела в ГИС «Закупки» в статус «исполнение завершено» контракт с ПМК на благоустройство второй очереди Петровской набережной общей стоимостью более 1,2 млрд руб. (это произошло уже в третий раз, ранее исполнение возобновлялось из-за выявленных недоработок подрядчика). На фоне этого у несущей гарантийные обязательства по набережной компании, как выяснил «Ъ-Черноземье», возникли проблемы в других регионах. В частности, 13 января Минсельхоз РФ отменил заключенный с ПМК контракт по реконструкции сооружений Шапсугского водохранилища в Адыгее за 1,3 млрд руб. По данным ГИС, подрядчик исполнил обязательства на 883,8 млн руб., при этом ему фактически выплатили 1,3 млрд руб.

Всего за последний год (в основном в конце 2025-го) госзаказчики прекратили действие пяти договоров с ПМК на около 3,5 млрд руб.: три контракта в сумме на порядка 1,3 млрд руб. расторгло ГУП «Ставрополькрайводоканал» и один на 856,9 млн руб.— волгоградская больница скорой помощи №15.

С конца прошлого года арбитраж Ставропольского края готовится к рассмотрению дела о банкротстве ПМК. Иск подала инспекция ФНС из Саратовской области. Требования составляют 76,8 млн руб., их суть не раскрывается. Иск зарегистрировали 29 декабря, он еще не принят к производству. 19 января компания подала ходатайство о вступлении в дело.

По данным «СПАРК-Интерфакс», на 13 января операции по счетам ПМК были приостановлены по решению ФНС с отрицательным сальдо 80 млн руб. Были приняты обеспечительные меры в виде наложения залога на технику. Компания с 11 декабря 2025-го включена в реестр недобросовестных поставщиков ФАС по причине расторжения сразу нескольких контрактов.

По данным Rusprofile, АО «Передвижная механизированная колонна №38» зарегистрировано в 1998 году в Кисловодске Ставропольского края, основной вид деятельности — строительство водных сооружений. Уставный капитал — 76 тыс. руб. До 2021 года единственным акционером было АО «Ставропольводмелиорация», актуальная информация не раскрывается. Гендиректором с мая 2025-го является Анзор Джуккаев, сменивший Николая Авдорина. Всего ПМК получила 106 госконтрактов на 19 млрд руб. В 2024-м выручка АО втрое выросла к 2023-му, до 3,5 млрд руб. Чистая прибыль составила 17,5 млн руб. ПМК выступает ответчиком по 20 арбитражным делам на около 1 млрд руб. В отношении нее открыто 224 исполнительных производства на 101 млн руб., остаток задолженности — 93 млн руб.

В приемной гендиректора ПМК не смогли связать с ним, сообщив, что господин Джуккаев в командировке. Там подтвердили «Ъ-Черноземье», что «предприятие движется к банкротству на начальной стадии». Представитель компании не смог прокомментировать, как в таких условиях подрядчик будет исполнять гарантийные обязательства, и порекомендовал переадресовать этот вопрос мэрии Воронежа: «Это очень далеко, и мы даже не знаем, что там происходит».

«Не могу дать конкретики, у нас сейчас там практически нет сотрудников — остались несколько человек, потому что у предприятия стадия банкротства. У нас в Воронеже есть субподрядчики»,— сказали в ПМК.

В мэрии Воронежа заверили «Ъ-Черноземье», что их юристы в курсе сложностей, возникших у ПМК, они ведут «активную претензионную работу» по всем объектам, которые компания вела в муниципалитете.

Контракт на благоустройство второй очереди Петровской набережной в Воронеже был заключен с ПМК в июле 2023-го. Сроки выполнения работ оказались сорваны на полгода (дедлайн был установлен на 30 июля 2025-го, работы продолжались до начала зимы, исполнение контракта завершилось только сейчас). Качество работы компании на объекте неоднократно критиковали, привлекали дополнительных подрядчиков. По данным ГИС, на текущий момент обязательства по контракту с ПМК исполнены и оплачены в полном объеме. По претензиям заказчика на 3,8 млн руб. компания выплатила все, кроме последних 100 тыс. руб. Также с октября 2025-го мэрия судится с подрядчиком, чтобы обязать его по гарантии исправить недоработки на детских площадках.

По условиям контракта на благоустройство набережной, гарантийный срок — пять лет на все результаты работ, включая материалы, конструкции и оборудование.

ПМК строит в Воронеже еще один объект инфраструктуры — сети ливневой канализации в Центральном районе за 1,4 млрд руб. Изначально завершить его должны были в ноябре 2024-го, но сроки продлили до января 2026-го, затем — до конца года. По данным ГИС, на начало февраля выполнено обязательств пока на 184 млн руб., а выплачено 555 млн руб. Претензии заказчика составляют 39,5 млн руб., из которых ПМК заплатила 69,5 тыс. руб.

В ноябре 2025-го стало известно, что после проверки работ прокуратурой и УФСБ возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Следствие полагает, что «должностные лица муниципального заказчика» выдали подрядчику аванс якобы «без разрешения на строительство и банковской гарантии». Прокуратура направила в арбитраж иск о признании недействительными допсоглашений об авансировании и о «применении последствий недействительности договора» с требованиями на 117 млн руб. Заседание назначено на 26 марта.

По данным источника «Ъ-Черноземье» на строительном рынке региона, ПМК уже «не намерена отрабатывать воронежские авансы» и объявила заказчикам, что «будет уходить в банкротство».

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что гарантийные обязательства подрядчика не прекращаются автоматически с началом банкротства, однако на практике исполнить их будет затруднительно. В случае банкротства имущество и денежные средства компании переходят под контроль арбитражного управляющего и требования кредиторов удовлетворяются по очереди. У гарантийных обязательств очередность будет не первая, и, учитывая наличие серьезных финансовых проблем у подрядчика, исполнить крупные обязательства «будет практически нереально», считает господин Жарский.

«Сейчас властям важно правильно определить, кому именно направлять претензии, так как корректная идентификация ответственного влияет на реальность устранения дефектов»,— отметил эксперт.

Адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев предупредил, что в случае банкротства ПМК «перспективы добиться выполнения работ по гарантии приблизятся к нулю», зато увеличится вероятность привлечения виновных к ответственности «уже в порядке уголовной оценки».

Денис Данилов