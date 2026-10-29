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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Мир

Лагард уйдет с поста главы ЕЦБ 7 февраля

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард уйдет в отставку 7 февраля 2027 года. Об этом она сообщила сегодня Совету управляющих и главе Европейского совета Антониу Коште, указано на сайте регулятора. Причины такого решения не раскрываются.
Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард

Александр Коряков / Коммерсантъ

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Евросовет назначит преемника Кристин Лагард в соответствии с процессом выдвижения (ст. 283 Договора о деятельности Евросоюза), следует из пресс-релиза. Совет управляющих поблагодарил госпожу Лагард за работу.
Кристин Лагард допускала досрочную отставку в случае стабилизации экономической обстановки в Евросоюзе, которая была нарушена ближневосточным конфликтом. Neue Zurcher Zeitung писала о возможном переходе госпожи Лагард на должность главы Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Среди кандидатов на пост председателя ЕЦБ Reuters называл главу Банка международных расчетов Пабло Эрнандеса де Косо, главу Бундесбанка Йоахима Нагеля, президента Европейского инвестиционного банка Надию Кальвино, а также бывшего главу нидерландского Центробанка (2011–2025) Клааса Кнота.

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Кристин Лагард — директор-распорядитель Международного валютного фонда

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Reuters

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10/1010/10

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