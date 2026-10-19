В Воронеже создают отдельное учреждение для управления Петровской набережной
Правительство Воронежской области планирует создать автономное учреждение (АУ ВО) «Петровская набережная». Основной целью его деятельности станет содержание, социально-экономическое, спортивное, культурное и туристическое развитие участков набережной и расположенных на них объектов. Учреждению доверят создание гармоничной инфраструктуры на вверенной территории. От организации потребуется «обеспечение эффективного управления, эксплуатации и сохранности имущества».
Функции и полномочия учредителей АУ ВО «Петровская набережная» предполагается возложить на министерство ЖКХ и энергетики Воронежской области, а также на региональное министерство спорта. Руководителя организации назначит МинЖКХ. Курировать вопрос будет заместитель председателя правительства Воронежской области Евгений Бажанов.
О том, что в Воронеже есть планы создать организацию для управления набережной, «Ъ-Черноземье» рассказывал в конце августа. Рабочее название учреждения было «Дирекция Петровской набережной». Евгений Бажанов тогда пояснил, что губернатор Александр Гусев поручил ему включиться в процесс передачи набережной с городского уровня на областной и определить первостепенные задачи. По словам господина Бажанова, создание учреждения не влечет за собой увеличения штата облправительства — в структуру должны войти уже действующие сотрудники.
«Ъ-Черноземье» также ознакомился с решениями суда об изменении основания увольнения бывшего главы управления строительной политики мэрии Воронежа Евгения Шишкина и экс-директора «Дирекции единого заказчика капитального строительства» Александра Кима с «собственного желания» на «утрату доверия». Они раскрывают новые и ранее не публиковавшиеся аспекты резонансного уголовного дела о реконструкции Петровской набережной. Суд установил, что при надзоре за работой подрядчиков чиновники допустили конфликт интересов: согласовали и приняли непредусмотренные проектом работы якобы ради выгодного развития собственной карьеры. Мэрия не была согласна с такой трактовкой событий.