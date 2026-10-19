В Воронеже создают отдельное учреждение для управления Петровской набережной

О том, что в Воронеже есть планы создать организацию для управления набережной, «Ъ-Черноземье» рассказывал в конце августа. Рабочее название учреждения было «Дирекция Петровской набережной». Евгений Бажанов тогда пояснил, что губернатор Александр Гусев поручил ему включиться в процесс передачи набережной с городского уровня на областной и определить первостепенные задачи. По словам господина Бажанова, создание учреждения не влечет за собой увеличения штата облправительства — в структуру должны войти уже действующие сотрудники.