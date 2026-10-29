«Найти и вырастить настоящий талант»

Символично, что в эти же дни коллеги из «Авто News» взяли интервью у молодого российского автомобильного дизайнера Ильи Разумова. Ему пять раз отказывали в сотрудничестве Aurus, «Москвич» и «АвтоВАЗ». Причины везде были примерно одни и те же. Работы Ильи называли любительскими и не отвечающими высоким стандартам марок. Сейчас он живет в Великобритании и работает дизайнером экстерьеров в Bentley Motors. Его первый проект в компании, Bentley Supersports, представили год назад, и это самый быстрый серийный автомобиль марки.