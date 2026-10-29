«Найти и вырастить настоящий талант»
Дмитрий Гронский — о детском конкурсе Toyota
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Toyota объявила итоги 19-го конкурса детских рисунков Toyota Dream Car Art Contest. В нем приняли участие больше четверти миллиона детей из 87 стран. Вот уже более 20 лет конкурс предлагает ребятам до 15 лет придумать и нарисовать автомобили будущего. С момента запуска в 2004 году участники из 150 стран, среди которых когда-то была и Россия, отправили около 10 млн работ.
Победителей определяют в трех возрастных категориях, а еще вручают две специальные награды. Часть победивших рисунков уже можно увидеть в музее The Moveum Yokohama на пирсе Ямасита. Его построила Toyota Group. Понятно, что ценность детского рисунка в идее и особенном взгляде, а сама визуализация может выглядеть наивно. Поэтому работы победителей дополнили профессиональными инсталляциями и видео.
На первый взгляд, это чистой воды маркетинг, ведь Toyota растит себе будущих покупателей. Но еще это возможность найти и вырастить настоящий талант. На последней церемонии, например, выступал Малинду Михисара, финалист конкурса 2018 года. Сейчас он учится в университете на факультете искусственного интеллекта, и не исключено, что дальше будет работать именно в Toyota.
Символично, что в эти же дни коллеги из «Авто News» взяли интервью у молодого российского автомобильного дизайнера Ильи Разумова. Ему пять раз отказывали в сотрудничестве Aurus, «Москвич» и «АвтоВАЗ». Причины везде были примерно одни и те же. Работы Ильи называли любительскими и не отвечающими высоким стандартам марок. Сейчас он живет в Великобритании и работает дизайнером экстерьеров в Bentley Motors. Его первый проект в компании, Bentley Supersports, представили год назад, и это самый быстрый серийный автомобиль марки.