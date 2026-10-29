В Воронеже похоронили рэпера Мишу Маваши
Рэпера Мишу Маваши (настоящее имя Михаил Ниц) похоронили сегодня на Юго-Западном кладбище Воронежа. Об этом сообщили «РИА Новости» в окружении артиста.
«Утром было организовано прощание, затем состоялись похороны на Юго-Западном кладбище Воронежа»,— рассказал неназванный собеседник агентства.
В силовых структурах региона сказали агентству, что на похоронах «были обеспечены меры безопасности». Церемония прошла без инцидентов.
Миша Маваши умер в ночь на 25 октября в возрасте 41 года. По предварительным данным, рэпер случайно выстрелил себе в голову, когда разбирал и смазывал охотничье ружье. Музыканта госпитализировали в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, но он умер от отека мозга и большой кровопотери. Следственные органы проводят проверку.